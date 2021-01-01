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Москва

«Мэр Ялты прислала холодец»: Жигунов рассказал о встрече Нового года 

Майк Габриелян 2 часа назад
Жигунов встретил Новый год в больнице в Ялте
Фото: Instagram
Актер Сергей Жигунов рассказал, как встретил Новый год в ялтинской больнице. Ранее его госпитализировали с коронавирусом.
В соцсетях актер опубликовал видео, где машет рукой из окна больничной палаты.

«На первом этаже реанимация, справа морг. Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год», — написал Жигунов.

Артист заявил, что это был самый необычный Новый год в его жизни: он не чувствовал запаха ёлки и оливье. Подписчики пожелали артисту быстрейшего выздоровления.
Ранее «Рамблер» сообщал, что артист находится в Ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов
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