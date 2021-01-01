Жигунов встретил Новый год в больнице в Ялте

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Актер Сергей Жигунов рассказал, как встретил Новый год в ялтинской больнице. Ранее его госпитализировали с коронавирусом.

В соцсетях актер опубликовал видео, где машет рукой из окна больничной палаты.

«На первом этаже реанимация, справа морг. Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год», — написал Жигунов.

Артист заявил, что это был самый необычный Новый год в его жизни: он не чувствовал запаха ёлки и оливье. Подписчики пожелали артисту быстрейшего выздоровления.