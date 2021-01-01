«Фанатка ведет соцсети»: Разин выдал секрет Шатунова 

Андрей Разин разоблачил Юрий Шатунова, заявив, что тот не ведет сам свои соцсети.
По его словам, Шатунов нанял на работу одну из фанаток, которая ведет его страницы в соцсетях и общается с подписчиками от его имени.
«Я в отличие от него сам веду свой Instagram и не доверяю никаким фанаткам свое мнение. А то, что бедные люди думают, что они общаются с Юрой Шатуновым через его соцсети — это конечно неправда», — написал Разин.
Подписчики Шатунова неприятно поразились неожиданному известию.
«Вот вы его спалили». «Мог бы и выделить немного времени для аудитории», — написали они в соцсетях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Разин предположил, что Шатунов погибнет от коронавируса.