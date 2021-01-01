Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

«Фанатка ведет соцсети»: Разин выдал секрет Шатунова 

Майк Габриелян 2 часа назад
«Фанатка ведет соцсети»: Разин выдал секрет Шатунова
Фото: РИА Новости
Андрей Разин разоблачил Юрий Шатунова, заявив, что тот не ведет сам свои соцсети.
По его словам, Шатунов нанял на работу одну из фанаток, которая ведет его страницы в соцсетях и общается с подписчиками от его имени.

«Я в отличие от него сам веду свой Instagram и не доверяю никаким фанаткам свое мнение. А то, что бедные люди думают, что они общаются с Юрой Шатуновым через его соцсети — это конечно неправда», — написал Разин.

Подписчики Шатунова неприятно поразились неожиданному известию.

«Вот вы его спалили». «Мог бы и выделить немного времени для аудитории», — написали они в соцсетях.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Разин предположил, что Шатунов погибнет от коронавируса.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Шоу-бизнес , Андрей Разин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение