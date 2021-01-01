Цыпкин рассказал, как встретил Новый год в лифте

Однако в беседе с нашим изданием он вспомнил о самой экстремальной встрече Нового года в своей жизни:

— Один раз я на Новый год застрял в лифте.

Недавно вышла навеянная этим эпизодом из моей жизни короткометражка с Леонидом Агутиным и Сашей Молочниковым. Там действие тоже происходит в застрявшем лифте. А что касается подарков, было здорово, когда я пришел домой, а вся комната была полна коробками, как в детстве.

Оксана мне сделала такой подарок. В каждой коробке была какая-то мелочь, но зато ты долго их распаковываешь и получаешь от этого удовольствие. А вообще Новый год — это детский праздник, и самое главное — поздравлять детей. Сам я не фанат Нового года. В целом это просто возможность с семьей побыть.

Цыпкин и Лаврентьева не наряжают ёлку заранее, как это принято во многих семьях. — Мы нарядим ёлку 31 числа. Если раньше нарядить — вдруг Новый год не наступит? Год-то какой был!