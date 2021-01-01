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Александр Цыпкин: Новый год встречал в лифте! 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Цыпкин рассказал, как встретил Новый год в лифте
Фото: Instagram
Писатель Александр Цыпкин встречал прошедший Новый год в домашней обстановке вместе с супругой — актрисой и предпринимательницей Оксаной Лаврентьевой.
Однако в беседе с нашим изданием он вспомнил о самой экстремальной встрече Нового года в своей жизни:
— Один раз я на Новый год застрял в лифте.
Недавно вышла навеянная этим эпизодом из моей жизни короткометражка с Леонидом Агутиным и Сашей Молочниковым. Там действие тоже происходит в застрявшем лифте. А что касается подарков, было здорово, когда я пришел домой, а вся комната была полна коробками, как в детстве.
Оксана мне сделала такой подарок. В каждой коробке была какая-то мелочь, но зато ты долго их распаковываешь и получаешь от этого удовольствие. А вообще Новый год — это детский праздник, и самое главное — поздравлять детей. Сам я не фанат Нового года. В целом это просто возможность с семьей побыть.
Цыпкин и Лаврентьева не наряжают ёлку заранее, как это принято во многих семьях. — Мы нарядим ёлку 31 числа. Если раньше нарядить — вдруг Новый год не наступит? Год-то какой был!
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Шоу-бизнес , Оксана Лаврентьева , Александр Цыпкин
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