Дубовицкая рассказала о «ежовых рукавицах» для Винокура

Руководительница «Аншлага» Регина Дубовицкая в интервью изданию «Собеседник» рассказала, что телепередача не закроется, поскольку она по-прежнему нравится телезрителям и имеет высокий рейтинг.

«Нас держат на канале именно из-за того, что у нашей программы высокие рейтинги», — объяснила Дубовицкая.

Она добавила, что с 1994 года зрители всегда встречают Старый Новый год с «Аншлагом», и в этом году ничего не изменится. Телеведущая заверила, что артисты готовят большую праздничную программу.

Дубовицкая призналась, что держит своих артистов «в ежовых рукавицах» и никому не делает поблажек, даже таким звездам «Аншлага», как Владимир Винокур Клара Новикова , и все они ее понимают. «Если номер хороший, то все нормально. А если в нем что-то не так, как я считаю, то это убирается», —пояснила телеведущая. При этом она призналась, что легче всего ей работать с Винокуром.