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Москва

Арзамасова в платье невесты и Авербух поздравили россиян с Новым годом 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Арзамасова и Авербух поздравили россиян с Новым годом
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Актриса Елизавета Арзамасова поделилась видео со свадьбы, которое было записано в виде поздравительной открытки. Вместе со своим мужем Ильёй Авербухом она поздравила подписчиков с Новым годом.

Пусть весь бушующий мир подождёт! — сказала Арзамасова.

В ролике актриса позировала в белом платье невесты и с букетом цветов. Также девушка показала обручальное кольцо. Авербух предстал в классическом костюме и белой сорочке.
Как писал NEWS.ru, известный блогер Лена Миро отреагировала на свадьбу Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, призвав последнюю «оттяпать деньжат» и скорее развестись со своим супругом, так как в нынешних условиях у молодой девушки не должно быть потребности выходить замуж за мужчину старше её на 20 лет и целовать «немолодые зубы цвета горчицы».
Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как Авербуха, так и Арзамасовой знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.
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Шоу-бизнес , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова , Лена Миро
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