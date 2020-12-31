У Степаненко заподозрили роман с молодым любовником 

Юмористка Елена Степаненко завела отношения с мужчиной гораздо моложе себя, сообщает издание Kleo.ru со ссылкой на неназванный источник. У артистки якобы начался период «второй молодости».

Журналисты подчеркнули, что юмористка после многолетнего союза с Евгением Петросяном не стала предаваться унынию, а занялась собой. За короткий срок ей удалось сильно похудеть, привести себя в порядок, обзавестись собственным шоу и, «поговаривают», молодым любовником.

«Будто обрела вторую молодость», — говорится в статье.

Как сообщал «Рамблер», слухи о новом возлюбленном Степаненко появились еще весной. Об ухажере журналистам рассказали телевизионщики, занятые в производстве программы «Еще не вечер!» — развлекательного шоу на канале «Россия 1», ведущей которого стала артистка.

По словам сотрудников ТВ, поклонник звезды — предприниматель, моложе своей возлюбленной, но ненамного. Он якобы заваливает Степаненко цветами и комплиментами, однако взаимности добиться пока не может.

Бывшая жена Петросяна в общении с коллегами уже не раз признавалась, что не готова к новым романам.

Впоследствии представитель юмористки в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» опроверг информацию о любовнике. По его словам, Степаненко ни с кем не встречается после развода с Петросяном и не собирается изменять венчанному мужу.