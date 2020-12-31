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У Степаненко заподозрили роман с молодым любовником 

Павел Тиунов 1 час назад
У Степаненко заподозрили роман с молодым любовником
Фото: РИА Новости
Юмористка Елена Степаненко завела отношения с мужчиной гораздо моложе себя, сообщает издание Kleo.ru со ссылкой на неназванный источник. У артистки якобы начался период «второй молодости».
Журналисты подчеркнули, что юмористка после многолетнего союза с Евгением Петросяном не стала предаваться унынию, а занялась собой. За короткий срок ей удалось сильно похудеть, привести себя в порядок, обзавестись собственным шоу и, «поговаривают», молодым любовником.

«Будто обрела вторую молодость», — говорится в статье.

Как сообщал «Рамблер», слухи о новом возлюбленном Степаненко появились еще весной. Об ухажере журналистам рассказали телевизионщики, занятые в производстве программы «Еще не вечер!» — развлекательного шоу на канале «Россия 1», ведущей которого стала артистка.
По словам сотрудников ТВ, поклонник звезды — предприниматель, моложе своей возлюбленной, но ненамного. Он якобы заваливает Степаненко цветами и комплиментами, однако взаимности добиться пока не может.
Бывшая жена Петросяна в общении с коллегами уже не раз признавалась, что не готова к новым романам.
Впоследствии представитель юмористки в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» опроверг информацию о любовнике. По его словам, Степаненко ни с кем не встречается после развода с Петросяном и не собирается изменять венчанному мужу.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Клео.Ру , Комсомольская правда
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