Жена Грачевского опровергла ухудшение его состояния 

Супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская на своей странице в Instagram заявила, что вопреки сообщениям в СМИ ее мужу не стало хуже. По ее словам, состояние основателя киножурнала «Ералаш» тяжелое, но стабильное.

31 декабря в СМИ появилась информация о том, что состояние госпитализированного ранее с «ковидом» Грачевского ухудшилось. Он якобы ослабел и начал задыхаться. Медики приняли решение перевести его в реанимацию. По данным журналистов, назначенные режиссеру препараты пока не помогают, поэтому создатель «Ералаша» находится под круглосуточным присмотром врачей.

Комментируя новость, Белоцерковская назвала ее «неправдой». По ее словам, никаких ухудшений в состоянии ее супруга зафиксировано не было.

«Мой муж действительно находится в больнице на лечении, и я всю страну прошу молиться о его здоровье», — заявила жена Грачевского.

Она также подчеркнула, что врачи 52-ой больницы сегодня делают все, чтобы помочь основателю «Ералаша». Белоцерковская призналась, что ее мужа было необходимо перевести в реанимацию. О причинах, побудивших медиков, ооа умолчала.

«Пресса может ухудшить его здоровье. Он читает прессу он в сознании и разговаривает. Он находится под большим потоком кислорода», — резюмировала она.