Жена Грачевского опровергла ухудшение его состояния 

Супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская на своей странице в Instagram заявила, что вопреки сообщениям в СМИ ее мужу не стало хуже. По ее словам, состояние основателя киножурнала «Ералаш» тяжелое, но стабильное.
31 декабря в СМИ появилась информация о том, что состояние госпитализированного ранее с «ковидом» Грачевского ухудшилось. Он якобы ослабел и начал задыхаться. Медики приняли решение перевести его в реанимацию. По данным журналистов, назначенные режиссеру препараты пока не помогают, поэтому создатель «Ералаша» находится под круглосуточным присмотром врачей.
Комментируя новость, Белоцерковская назвала ее «неправдой». По ее словам, никаких ухудшений в состоянии ее супруга зафиксировано не было.
«Мой муж действительно находится в больнице на лечении, и я всю страну прошу молиться о его здоровье», — заявила жена Грачевского.
Она также подчеркнула, что врачи 52-ой больницы сегодня делают все, чтобы помочь основателю «Ералаша». Белоцерковская призналась, что ее мужа было необходимо перевести в реанимацию. О причинах, побудивших медиков, ооа умолчала.
«Пресса может ухудшить его здоровье. Он читает прессу он в сознании и разговаривает. Он находится под большим потоком кислорода», — резюмировала она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актер Сергей Шакуров был госпитализирован с «ковидом». 78-летнему артисту поставили диагноз в начале октября. Тогда его увезли в больницу с вирусной пневмонией, развившейся на фоне заражения коронавирусом. В клинике Шакуров провел несколько недель, после чего его отправили долечиваться домой. 15 декабря стало известно, что состояние актера резко ухудшилось, его снова госпитализировали.