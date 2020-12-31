Госпитализированного с пневмонией Грачевского перевели в реанимацию

Госпитализированного с пневмонией и ковидом руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского перевели в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash. У режиссера усилились одышка и слабость.
О том, что Грачевского увезли в одну из столичных больниц, стало известно 27 декабря. На своей странице в Instagram бессменный руководитель «Ералаша» выложил фотоколлаж из двух селфи. На обоих он изображен в больничной палате: при этом на одном снимке — с кислородной маской на лице, на другом — с кислородной трубкой в носу. На фотографиях Грачевский широко улыбается. В посте он заявил, что его «попутала злая зараза», а медики положили его под капельницы. Позже режиссер в диалоге с журналистом РИА Новости подтвердил, что в больницу он попал из-за заражения коронавирусной инфекцией и, как следствие, развившейся пневмонии.
31 декабря стало известно, что состояние Грачевского ухудшилось. Он ослабел и начал задыхаться. Медики приняли решение перевести его в реанимацию. По данным журналистов, назначенные режиссеру препараты пока не помогают. Создатель «Ералаша» находится под круглосуточным присмотром врачей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актер Сергей Шакуров был госпитализирован с «ковидом». 78-летнему артисту поставили диагноз в начале октября. Тогда его увезли в больницу с вирусной пневмонией, развившейся на фоне заражения коронавирусом. В клинике Шакуров провел несколько недель, после чего его отправили долечиваться домой. 15 декабря стало известно, что состояние актера резко ухудшилось, его снова госпитализировали.