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Звезда «Труффальдино из Бергамо» живет с воображаемым мужем 

Елена Прошина 51 минуту назад
Звезда «Труффальдино из Бергамо» живет с воображаемым мужем
Фото: Vk.com
«Экспресс-газета» рассказала о жизни Валентины Кособуцкой, Бабы-яги из «Новогодних приключений Маши и Вити» и Беатриче из «Труффальдино из Бергамо». По словам коллег актрисы, она выдумала себе мужа по имени Аркадий.
В беседе с «Экспресс-газетой» Кособуцкая не захотела говорить о любви.

«Я любила, меня любили, ну что об этом рассказывать? Была первая любовь, эти чувства не повторяются», — сказала она.

Актриса рассказала, что весной во время самоизоляции она и «ее Аркадий» в основном сидели дома, но по утрам ходили в яблоневый сад неподалеку, смотрели, как распускаются почки, и занимались физкультурой.
Она отметила, что Аркадий — историк, они вместе более 30 лет, но общих детей у них нет.

«С Аркадием я случайно на улице познакомилась. Он — не публичный человек, очень любит театр и меня во всех начинаниях поддерживает», — подчеркнула Кособуцкая.

Коллеги актрисы заявили «Экспресс-газете», что она болезненно относится к теме семьи. Они утверждают, что Кособуцкая никогда не была замужем и Аркадия не существует.
Как сообщал «Рамблер», ранее участники съемок «Новогодних приключений Маши и Вити» рассказали «Домашнему очагу», что Кособуцкая в роли Бабы-Яги постоянно притягивала к себе неприятности: как только она появлялась на площадке, начинали взрываться лампы, исчезала «хлопушка» или кого-то било током.
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Шоу-бизнес , Валентина Кособуцкая , Экспресс-газета
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