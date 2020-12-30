Звезда «Труффальдино из Бергамо» живет с воображаемым мужем 

«Экспресс-газета» рассказала о жизни Валентины Кособуцкой , Бабы-яги из «Новогодних приключений Маши и Вити» и Беатриче из «Труффальдино из Бергамо». По словам коллег актрисы, она выдумала себе мужа по имени Аркадий.

В беседе с «Экспресс-газетой» Кособуцкая не захотела говорить о любви.

«Я любила, меня любили, ну что об этом рассказывать? Была первая любовь, эти чувства не повторяются», — сказала она.

Актриса рассказала, что весной во время самоизоляции она и «ее Аркадий» в основном сидели дома, но по утрам ходили в яблоневый сад неподалеку, смотрели, как распускаются почки, и занимались физкультурой.

Она отметила, что Аркадий — историк, они вместе более 30 лет, но общих детей у них нет.

«С Аркадием я случайно на улице познакомилась. Он — не публичный человек, очень любит театр и меня во всех начинаниях поддерживает», — подчеркнула Кособуцкая.

Коллеги актрисы заявили «Экспресс-газете», что она болезненно относится к теме семьи. Они утверждают, что Кособуцкая никогда не была замужем и Аркадия не существует.