Экс-супруг Гагариной не отпустил дочь на Занзибар с бывшей женой 

И Исхаков, и Гагарина неоднократно подчеркивали, что разошлись без скандалов. Певица в одном из интервью заявила, что ей не пришлось делить с бывшим мужем ни имущество, ни детей. Обошлось даже без ссор, уверяла она. Бывшая пара якобы сконцентрирована на воспитании общей дочери Мии, которая после развода осталась жить с матерью. При этом Исхаков по решению суда как отец имеет полное право участвовать в жизни девочки и принимать решения, касающиеся ее судьбы.

Недавно фотограф как раз воспользовался своим правом. Через государственные органы он запретил Гагариной вывозить дочь из страны. Артистка планировала сразу после Нового года отдых вместе с дочерью в Занзибаре, но, похоже, что поездку придется отложить. Журналисты уверяют, Исхаков принял решение исходя из беспокойства о здоровье ребенка. Они дозвонились до экс-супруга Гагариной, но в ответ услышали неоднозначную реплику.

«А где вы это увидели? Я пока не могу прокомментировать эту ситуацию», — заявил он.

В августе, как сообщал «Рамблер», появилась информация, что Полина Гагарина завела новые отношения. Избранником певицы якобы стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, с которым она летала на отдых в Турцию. По сведениям журналистов, пара провела время в отдельной двухэтажной вилле пятизвездочного отеля Vogue Hotel Supreme Bodrum», неделя пребывания в которой стоит 1,750 млн рублей.