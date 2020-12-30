Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Экс-супруг Гагариной не отпустил дочь на Занзибар с бывшей женой 

Елена Прошина 1 час назад
Экс-супруг Гагариной не отпустил дочь на Занзибар с бывшей женой
Фото: Instagram
Бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых в Африку, сообщает Starhit. Сам он отказался комментировать новость журналистам.
И Исхаков, и Гагарина неоднократно подчеркивали, что разошлись без скандалов. Певица в одном из интервью заявила, что ей не пришлось делить с бывшим мужем ни имущество, ни детей. Обошлось даже без ссор, уверяла она. Бывшая пара якобы сконцентрирована на воспитании общей дочери Мии, которая после развода осталась жить с матерью. При этом Исхаков по решению суда как отец имеет полное право участвовать в жизни девочки и принимать решения, касающиеся ее судьбы.
Недавно фотограф как раз воспользовался своим правом. Через государственные органы он запретил Гагариной вывозить дочь из страны. Артистка планировала сразу после Нового года отдых вместе с дочерью в Занзибаре, но, похоже, что поездку придется отложить. Журналисты уверяют, Исхаков принял решение исходя из беспокойства о здоровье ребенка. Они дозвонились до экс-супруга Гагариной, но в ответ услышали неоднозначную реплику.

«А где вы это увидели? Я пока не могу прокомментировать эту ситуацию», — заявил он.

В августе, как сообщал «Рамблер», появилась информация, что Полина Гагарина завела новые отношения. Избранником певицы якобы стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, с которым она летала на отдых в Турцию. По сведениям журналистов, пара провела время в отдельной двухэтажной вилле пятизвездочного отеля Vogue Hotel Supreme Bodrum», неделя пребывания в которой стоит 1,750 млн рублей.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение