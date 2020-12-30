Тодоренко попала в больницу на Бали 

Тодоренко отдыхает на индонезийском острове с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом.

На Бали телеведущая занималась серфингом с инструктором. В среду она опубликовала несколько видео в «сторис», где рассказала, что смогла самостоятельно поймать четыре волны, но поранила ногу о коралл и получила удар доской для серфинга по ноге.

Через несколько часов Тодоренко сняла видео в больнице. Оказалось, что спустя два часа после занятия у нее «адски» разболелась ушибленная серфом нога.

Рядом с ведущей в больнице находился ее супруг. Он был настроен решительно и заявил, что Регина занималась серфингом «последний раз».