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Москва

Тодоренко попала в больницу на Бали 

Вероника Полынина 1 час назад
Тодоренко попала в больницу на Бали
Фото: Instagram
Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу во время отдыха на Бали. Об этом она рассказала в Instagram.
Тодоренко отдыхает на индонезийском острове с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом.
На Бали телеведущая занималась серфингом с инструктором. В среду она опубликовала несколько видео в «сторис», где рассказала, что смогла самостоятельно поймать четыре волны, но поранила ногу о коралл и получила удар доской для серфинга по ноге.
Через несколько часов Тодоренко сняла видео в больнице. Оказалось, что спустя два часа после занятия у нее «адски» разболелась ушибленная серфом нога.
Рядом с ведущей в больнице находился ее супруг. Он был настроен решительно и заявил, что Регина занималась серфингом «последний раз».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Регина Тодоренко заняла третье место в проекте «Ледниковый период», где ее партнером был олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Победителями проекта стали звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт. На втором месте оказались Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова.
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Шоу-бизнес , Роман Костомаров , Влад Топалов , Ольга Кузьмина , Вячеслав Чепурченко , Александр Энберт , Регина Тодоренко , Яна Хохлова
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