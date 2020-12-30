Тодоренко попала в больницу на Бали 

Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу во время отдыха на Бали. Об этом она рассказала в Instagram.
Тодоренко отдыхает на индонезийском острове с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом.
На Бали телеведущая занималась серфингом с инструктором. В среду она опубликовала несколько видео в «сторис», где рассказала, что смогла самостоятельно поймать четыре волны, но поранила ногу о коралл и получила удар доской для серфинга по ноге.
Через несколько часов Тодоренко сняла видео в больнице. Оказалось, что спустя два часа после занятия у нее «адски» разболелась ушибленная серфом нога.
Рядом с ведущей в больнице находился ее супруг. Он был настроен решительно и заявил, что Регина занималась серфингом «последний раз».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Регина Тодоренко заняла третье место в проекте «Ледниковый период», где ее партнером был олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Победителями проекта стали звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт. На втором месте оказались Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова.