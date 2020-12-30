Анонсировано возвращение Началовой на экраны 

Юлия Началова вернется на большой экран в новогоднюю ночь, говорится в сообщении, опубликованном на фан-странице певицы в Instagram. Эфир с участием артистки пройдет на Первом канале.

Речь о традиционном новогоднем «огоньке», в котором на этот раз решено было собрать лучшие номера за несколько десятилетий. В список выдающихся выступлений попало исполнение Началовой песни «Tomorrow never dies» в 1998 году.

«В эту Новогоднюю ночь у нас будет возможность увидеть выступление Юли на Первом канале. Юля с нами», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Как сообщал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.

После смерти певицы был снят биографический фильм о ее жизни. Известно, что главную роль в картине исполнила актриса Марина Орлова . По ее словам, в процессе подготовки к роли она специально набрала несколько килограммов, а также изучила манеру Началовой говорить, чтобы передать особенности общения и мелодики голоса. При этом создатели картины отказались от грима, который делал актрису максимально похожей на своего прототипа. Режиссеры отмечали, что «под маской не видно эмоций и переживаний». Часть съёмок проходила в квартире певицы. В одном из эпизодов в кадре появляется собака Началовой.

Питомица подбегает к главной героине и лижет ей при встрече ноги, как это делала со своей хозяйкой. Родители певицы, увидев Орлову в образе артистки, тогда признались, что она очень похожа на их дочь. Премьера фильма запланирована в новом году.