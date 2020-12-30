Волочкова раздвинула ноги на тренажере 

Артистка опубликовала в соцсети видеоролик с тренировки.

На видео Волочкова сидит в поперечном шпагате на тренажере, предназначенном для других упражнений.

«Каждый использует тренажеры по своему усмотрению», — объяснила балерина.

Она также отметила, что этим упражнением «укрепляет мышцы, растягивает связки и удовольствие».

«Рамблер» писал, что ранее Волочкова отдохнула на Мальдивах, где сфотографировалась в традиционном для себя виде — сев на шпагат. При этом для упражнения танцовщица выбрала слишком маленький купальник: раздвинув ноги, она едва не обнажила интимное место.