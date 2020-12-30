Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Волочкова раздвинула ноги на тренажере 

Елена Прошина 1 час назад
Волочкова раздвинула ноги на тренажере
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram, как работает над своим фирменным шпагатом, «растягивая связки и удовольствие».
Артистка опубликовала в соцсети видеоролик с тренировки.
На видео Волочкова сидит в поперечном шпагате на тренажере, предназначенном для других упражнений.

«Каждый использует тренажеры по своему усмотрению», — объяснила балерина.

Она также отметила, что этим упражнением «укрепляет мышцы, растягивает связки и удовольствие».
«Рамблер» писал, что ранее Волочкова отдохнула на Мальдивах, где сфотографировалась в традиционном для себя виде — сев на шпагат. При этом для упражнения танцовщица выбрала слишком маленький купальник: раздвинув ноги, она едва не обнажила интимное место.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение