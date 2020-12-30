Муцениеце намекнула на новый роман 

Актриса Агата Муцениеце отметила, что после развода с Павлом Прилучным не торопиться замуж, но на свидание ее уже позвали. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Как сообщал «Рамблер», 21 июня стало известно о разводе актера Павла Прилучного с женой Агатой Муцениеце, в браке с которой родились двое детей. Ранее Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный в алкогольном опьянении поднял на нее руку. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что актер может встречаться со своей коллегой Мирославой Карпович . А на днях появилась информация о том, что актер встречается и с актрисой Зепюр Брутян. Карпович якобы знает об этом, но смирилась.

По словам Муцениеце, она по-прежнему нравится мужчинам, но жить с мыслью «познакомиться с кем-нибудь» не намерена.

«Если найду любовь — супер, если нет — тоже супер. У меня нет самоцели снова выйти замуж, всем доказать что-то. Я даже не хочу замуж, если честно, и не пойду. Но на свидание уже позвали, да», — отметила актриса.

При этом она подчеркнула, что не теряет надежды найти спутника жизни, но после развода с отцом своих детей будет «крайне осторожна». А пока из-за разочарования, которое она испытала, «с трудом» может понять, что такое любовь.

Муцениеце также назвала недопустимыми для себя измены в браке и высказалась за честные отношения между супругами.