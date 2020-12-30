Малахов прокомментировал закрытие «Дома-2»

Известный телеведущий и шоумен Андрей Малахов высказался о закрытии популярного телешоу "Дом-2". Свое мнение артист выразил во время интервью для YouTube-шоу "Алена, блин!".

"Дом-2" пользовался настолько бешеной популярностью все эти годы, собирая огромную фан-базу, что его точно не станут закрывать насовсем. Малахов уверен, что продюсеры откроют новую версию шоу.

"Продукт, который приносит главные цифры… Я не знаю подробности, но было "Дом", "Дом-2" и, естественно, будет "Дом-3". Это дополнительная реклама, сбор средств", — предположил шоумен.

По его мнению, история с закрытием шоу может стать очередным рекламным ходом для ребрендинга и повышения рейтингов. Он не верит, что популярность телестройки упала настолько, что руководство ТНТ приняло решение о закрытии. В шутку он предположил, что кто-то из высокопоставленных лиц мог увидеть свою супругу в эфире ТНТ и поэтому решил окончательно "прикрыть" проект. Впервые слухи о закрытии "Дома-2" появились несколько недель назад. Спустя время звезды телешоу с уверенностью заявили, что проект не будет закрыт совсем, а лишь изменит формат и канал вещания. Однако подробности пока не разглашаются.