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Шоумен Малахов прокомментировал закрытие «Дома-2» 

Слово и Дело и ещё 5 2 часа назад
Малахов прокомментировал закрытие «Дома-2»
Фото: РИА Новости
Известный телеведущий и шоумен Андрей Малахов высказался о закрытии популярного телешоу "Дом-2". Свое мнение артист выразил во время интервью для YouTube-шоу "Алена, блин!".
"Дом-2" пользовался настолько бешеной популярностью все эти годы, собирая огромную фан-базу, что его точно не станут закрывать насовсем. Малахов уверен, что продюсеры откроют новую версию шоу.

"Продукт, который приносит главные цифры… Я не знаю подробности, но было "Дом", "Дом-2" и, естественно, будет "Дом-3". Это дополнительная реклама, сбор средств", — предположил шоумен.

По его мнению, история с закрытием шоу может стать очередным рекламным ходом для ребрендинга и повышения рейтингов. Он не верит, что популярность телестройки упала настолько, что руководство ТНТ приняло решение о закрытии. В шутку он предположил, что кто-то из высокопоставленных лиц мог увидеть свою супругу в эфире ТНТ и поэтому решил окончательно "прикрыть" проект. Впервые слухи о закрытии "Дома-2" появились несколько недель назад. Спустя время звезды телешоу с уверенностью заявили, что проект не будет закрыт совсем, а лишь изменит формат и канал вещания. Однако подробности пока не разглашаются.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов
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