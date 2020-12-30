Алибасова в больнице взяли под охрану из-за подозрения в покушении на его жизнь

PR-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил СМИ, что артист госпитализирован в одну из московских больниц, у него подозрение на ушибы ног, переломы ребер и сотрясение мозга после падения с лестницы. Его слова 29 декабря приводит информационное агентство РИА Новости
«В настоящее время Бари Каримович не может не только есть, но и пить воду. Не до конца понятно, с чем это связано: либо это последствия "Крота" (которым продюсер отравился в прошлом году. — Ред.), либо результат его падения», — сказал Горжанкин.
Представитель Алибасова уточнил, что пока сам продюсер не в ясном сознании, поэтому пояснить, что действительно с ним произошло, не может. Сын артиста считает, что на отца могло быть совершено покушение, так как Алибасов-старший не ходил по лестнице, а всегда ездил на лифте.
Алибасов-младший на момент этих событий находился в Калининграде, откуда сразу отправился в Москву, а отцу вызвал сотрудников ЧОПа для охраны.
Ранее СМИ сообщали, что продюсер попросил вызвать ему скорую, но врачи долго не могли попасть в квартиру, пришлось прибегать к помощи полиции для вскрытия дверей.
Пользователи сетей активно обсуждают произошедшее, одна из самых часто высказываемых версий — продюсер так обрадовался разводу, что активно отметил его с помощью алкоголя.
В четверг, 24 декабря, 73-летний продюсер Бари Алибасов и 82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись, пробыв супругами всего около двух лет. В качестве причины уже бывшая супруга артиста назвала продажу ее квартиры, вырученные средства от которой Алибасов единолично потратил на свое лечение, не уведомив ее.
Последние годы стали очень сложными для продюсера. Летом 2019 года Алибасов-старший, по его словам, случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 года имя артиста вновь появилось в новостных лентах уже с информацией о передозировке средства для повышения потенции. Продюсер утверждает, что просто перепутал таблетки.