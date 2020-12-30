Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Дочь Гузеевой раскритиковали за «дурное воспитание» 

News.ru 20 минут назад
Дочь Гузеевой осудили за «дурное воспитание»
Фото: globallookpress.com
Поклонники раскритиковали 20-летнюю дочь Гузеевой за фривольное поведение. Ольга Бухарова пришла на работу к матери и позировала с ней и Дмитрием Нагиевым, с которым Гузеева состояла в отношениях больше 30 лет назад.
Позже ведущая «Давай поженимся» обнародовала кадры, они вызвали неоднозначную реакцию. Одни увидели новый образ актрисы, другие — как дочь Гузеевой показала язык в объектив фотокамер.
Часть поклонников сразу осудила девушку за невоспитанность. Другие всё списали на возраст, признав, что в 20 лет вполне ещё можно подурачиться.

Эх бы воспитания немного, — к примеру, написал один из поклонников.

Гузеева не стала молчать и с вызовом ответила:

Я думаю, вам уже поздно. Дальше будете только хуже и злее.

Противники поведения дочери актрисы писали: «У дочки непонятное поведение», «Доченька дурно воспитана. На всех съёмках язык показывает», «Все прекрасно, кроме языка», «Взрослая „малышка“ ведёт себя странно».

Сторонники актрисы отвечали: «А что там такого?», «В чём плохое воспитание? Что она язык показала?», «Ругаете за показывание языка и кривляние?! Не отнимайте у детей детство. Они успеют ещё быть злыми, недовольными и серьёзными».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лариса Гузеева предстала на публике в синем платье в пол и с причёской в стиле Одри Хепберн. Ведущая сделала короткую чёлку и уложила волосы в объёмный кокон.
Видео дня. Вези меня, мразь, бесплатно: пассажирка такси отказалась платить
News.ru: последние новости
Бывшая жена Авербуха впервые высказалась о его свадьбе с «папиной дочкой» Бывшая жена Авербуха впервые высказалась о его свадьбе с «папиной дочкой» Глава ТНТ рассказал, почему на самом деле закрылся «Дом-2» Глава ТНТ рассказал, почему на самом деле закрылся «Дом-2» Кудрявцева попросила фанатов о помощи из-за болезни дочери Кудрявцева попросила фанатов о помощи из-за болезни дочери
Комментарии
Шоу-бизнес , Одри Хепберн , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гумпомощь школьникам Степанакерта попала на видео
00:49
Гумпомощь школьникам Степанакерта попала на видео
Армия
Видео занятий миротворцев по боевой подготовке
02:27
Видео занятий миротворцев по боевой подготовке
Армия
Десантирование ВДВ из Ил-76 попало на видео
02:08
Десантирование ВДВ из Ил-76 попало на видео
Армия
Видео вручения орденов Суворова и Жукова
04:41
Видео вручения орденов Суворова и Жукова
Армия
Туристический поезд в Яхрому попал на видео
05:10
Туристический поезд в Яхрому попал на видео
Общество
Изъятие 330 кг кокаина у ОПГ попало на видео
01:25
Изъятие 330 кг кокаина у ОПГ попало на видео
Происшествия
Пожар в ресторане в Люберцах попал на видео
01:21
Пожар в ресторане в Люберцах попал на видео
Происшествия
Подробности смерти Пьер Кардена попали на видео
02:26
Подробности смерти Пьер Кардена попали на видео
Происшествия
Видео необычного сюрприза на корпоративе врачей
02:22
Видео необычного сюрприза на корпоративе врачей
Общество
Появилось видео со схиигуменом Сергием в суде
04:41
Появилось видео со схиигуменом Сергием в суде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение