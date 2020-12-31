Сын Бари Алибасова раскрыл детали происшествия с отцом 

Бари Алибасов-младший уточнил, что на самом деле случилось с его отцом. Продюсер напугал родных, когда вызвал скорую и не открыл дверь врачам.

На тот момент сын Алибасова был в Калининграде у дочери. Он сообщил, что накануне общался со звёздным отцом, тот был в полном порядке.

Сегодня утром он мне позвонил и спросил, как вызвать «скорую помощь». У него было абсолютно нормальное, адекватное состояние, и это звучало как обычная его рациональность на случай, если что-то случается. Просто он сам никогда в жизни «неотложку» не вызывал, — пояснил Алибасов-младший в беседе с WomanHit.ru.

Сын продюсера было уже успокоился, но ему позвонил участковый, который и сообщил, что врачи и полиция не могут попасть в квартиру отца. Это, по словам Алибасова-младшего, было страшно, потому что именно так умерла его бабушка: вызвала скорую и уже не смогла открыть врачам дверь.

Алибасова-старшего нашли в состоянии похмелья, по словам сына, ему совершенно нельзя употреблять алкоголь, так как после происшествия с «Кротом» и обнаружения корсаковского синдрома у продюсера «отключается» память.

Он несколько раз бравадничал, мол, да ерунда — я вылечился. Но каждый раз, когда он выпивал хотя бы рюмку, мы видели абсолютно невменяемого человека, который не понимал, где он и что происходит, — уточнил сын музыканта.

Но больше всего, по словам Алибасова-младшего, его напугало не то, что отец ничего не помнил, а то, что он сам вызвал скорую.

Кроме похмелья, у него ещё разодранная спина, как будто его везли по асфальту и стерли кожу. Причем это не следы от ногтей, я бы этим хвастался, что у меня папа в 70 лет с разодранной спиной пришёл, и там ещё кусочек ногтя остался… Что с ним ночью произошло — непонятно, — заключил сын продюсера.