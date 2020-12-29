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Слишком рано! София Ротару не поддержала решения внучки выйти замуж за миллионера 

Eva.ru 1 час назад
София Ротару не поддержала решения внучки выйти замуж за миллионера
Фото: Instagram
О красоте семейства Софии Ротару говорят все ее поклонники. Особенно привлекает внимание прессы и интернет-пользователей внучка звезды и ее тезка София Евдокименко.
Да и личная жизнь 19-летней модели впечатляет: роман с миллионером из списка Forbes. Вот только замуж девушка пока ходить не намерена — бабушка против. Украинская певица София Ротару может похвастаться двумя взрослыми внуками, которые также имеют непосредственное отношение к шоу-бизнесу. И в этом нет ничего удивительного, с такой-то бабушкой.
Известно также и то, что сын артистки и ее невестка прислушиваются буквально ко всем советам со стороны Софии Михайловны. Так поступают и внуки. Еще в прошлом году пресса пестрила заголовками о скором браке красавицы Софии Евдокименко, внучки Ротару, с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым. Однако звездная бабушка твердо заявила: рано. И свадьба пока так и не состоялась.
В украинской прессе появились комментарии Софии Михайловны относительно данного вопроса. Как выяснилось, певица не стала бы чинить препятствий, прояви внучка настойчивость, но ее мнение остается прежним: вступать в брак надо получив должное образование и имея за спиной хорошую специальность. Послушная внучка прислушалась и упрямиться не стала.
В конце концов, замуж выйти она еще успеет, а расстраивать бабушку, которая немало нервничала в этом году, просто жестоко. Напомним, что Ротару из-за пандемии была вынуждена отказаться от гастролей, но при этом ее приглашают на крупные бесплатные выступления. Жаловаться на безденежье артистка не стала, но выставила на продажу отель в Ялте.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Денис Жданов , София Евдокименко , София Ротару , Forbes , Республика Крым , Ялта
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