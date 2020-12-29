София Ротару не поддержала решения внучки выйти замуж за миллионера

О красоте семейства Софии Ротару говорят все ее поклонники. Особенно привлекает внимание прессы и интернет-пользователей внучка звезды и ее тезка София Евдокименко

Да и личная жизнь 19-летней модели впечатляет: роман с миллионером из списка Forbes. Вот только замуж девушка пока ходить не намерена — бабушка против. Украинская певица София Ротару может похвастаться двумя взрослыми внуками, которые также имеют непосредственное отношение к шоу-бизнесу. И в этом нет ничего удивительного, с такой-то бабушкой.

Известно также и то, что сын артистки и ее невестка прислушиваются буквально ко всем советам со стороны Софии Михайловны. Так поступают и внуки. Еще в прошлом году пресса пестрила заголовками о скором браке красавицы Софии Евдокименко, внучки Ротару, с миллионером из списка Forbes Денисом Ждановым . Однако звездная бабушка твердо заявила: рано. И свадьба пока так и не состоялась.

В украинской прессе появились комментарии Софии Михайловны относительно данного вопроса. Как выяснилось, певица не стала бы чинить препятствий, прояви внучка настойчивость, но ее мнение остается прежним: вступать в брак надо получив должное образование и имея за спиной хорошую специальность. Послушная внучка прислушалась и упрямиться не стала.

В конце концов, замуж выйти она еще успеет, а расстраивать бабушку, которая немало нервничала в этом году, просто жестоко. Напомним, что Ротару из-за пандемии была вынуждена отказаться от гастролей, но при этом ее приглашают на крупные бесплатные выступления. Жаловаться на безденежье артистка не стала, но выставила на продажу отель в Ялте.