Российский музыкант облился шампанским стоимостью 150 тысяч за бутылку 

Рэпер Моргенштерн выпустил новый клип. В нем он демонстрирует свои автомобили и обливается со своей возлюбленной шампанским Cristal, цена за бутылку которого может достигать 150 тысяч рублей.

Как сообщает Лента.ру, рэпер утверждает, что этот год «был годом Моргенштерна». Он заявил, что заработал более трех миллионов долларов за 2020 год.

«А ты в 2020 году писал плохие комментарии. С Новым годом. Займись собой», — появилась надпись в конце видео.

Видео вызвало неоднозначную реакцию о россиян.