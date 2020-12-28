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Москва

«Все их слова — полный позор»: Юлиан о жалобах коллег на безденежье 

Вероника Полынина 58 минут назад
Юлиан не поверил жалобам коллег на безденежье
Фото: Instagram
Певец Юлиан раскритиковал жалующихся на безденежье артистов.
В интервью «Собеседнику» Юлиан рассказал, что не собирается «плакаться из-за отсутствия заработка», несмотря на то, что у него с марта не было выступлений.
Юлиан уличил коллег в неискренности. По его словам, никто из заявлявших о финансовых трудностях артистов не бедствует.

«Вообще, очень стыдно за моих коллег, которые ревут, что остались без концертов. Они все обеспеченные люди, которые имеют много недвижимости, в том числе и за рубежом. Все их слова — полный позор, это вызывает только насмешки со стороны простых людей», — отметил он.

Певец посоветовал «обнищавшим» артистам продать лишнюю яхту или дачу, открыть бизнес и не позориться рассказами о том, что у них нет денег.

«Зачем смешить народ? Всем же понятно, что последний кусок хлеба никто из моих коллег не доедает», — заключил Юлиан.

Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин в прессе пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать. Продюсера раскритиковали за его высказывание. В частности, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии «сосиски из „Пятерочки“. Позже на безденежье пожаловались Сергей Глушко (Тарзан), Елена Воробей, Илья Резник, Борис Щербаков и другие артисты. Певец Валерий Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних голубых огоньках, чтобы обратить внимание на проблему индустрии, где тысячи людей сидят без работы.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Борис Щербаков , Сергей Шнуров , Илья Резник , Сергей Глушко , Елена Воробей , Иосиф Пригожин , Валерия
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