Юлиан не поверил жалобам коллег на безденежье

Певец Юлиан раскритиковал жалующихся на безденежье артистов.

В интервью «Собеседнику» Юлиан рассказал , что не собирается «плакаться из-за отсутствия заработка», несмотря на то, что у него с марта не было выступлений.

Юлиан уличил коллег в неискренности. По его словам, никто из заявлявших о финансовых трудностях артистов не бедствует.

«Вообще, очень стыдно за моих коллег, которые ревут, что остались без концертов. Они все обеспеченные люди, которые имеют много недвижимости, в том числе и за рубежом. Все их слова — полный позор, это вызывает только насмешки со стороны простых людей», — отметил он.

Певец посоветовал «обнищавшим» артистам продать лишнюю яхту или дачу, открыть бизнес и не позориться рассказами о том, что у них нет денег.