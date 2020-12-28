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Москва

«Здоровья Валентину!»: россияне с трудом узнали Юдашкина 

Елена Прошина 1 час назад
«Здоровья Валентину!»: россияне с трудом узнали Юдашкина
Фото: ТАСС
Гостем предновогоднего выпуска программы «Модный приговор» на Первом канале стал модельер Валентин Юдашкин. При этом поклонники обратили внимание не на его новую коллекцию, а на вид Юдашкина, пишет «Дни.ру».
Как сообщал «Рамблер», ранее предпринимательница Ольга Слуцкер рассказал, что Валентин Юдашкин борется с онкологией. По ее словам, кутюрье за 20 дней перенес четыре операции, а на праздновании своего 52-летия был с трудом узнаваем.
Юдашкин стал гостем «Модного приговора» и поклонники обратили внимание, что тот очень сильно похудел.
«Его совсем не узнать!», «Боже, как он похудел», — цитирует издание пользователей соцсетей.
Интернет-пользователи также пожелали модельеру не сдаваться в борьбе с раком.
«Здоровья Валентину!» — написали они.
С раком кутюрье сражается уже пятый год. Сейчас заболевание вошло в стадию стойкой ремиссии, отмечает издание.
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Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Ольга Слуцкер
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