«Здоровья Валентину!»: россияне с трудом узнали Юдашкина 

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Гостем предновогоднего выпуска программы «Модный приговор» на Первом канале стал модельер Валентин Юдашкин . При этом поклонники обратили внимание не на его новую коллекцию, а на вид Юдашкина, пишет «Дни.ру».

Как сообщал «Рамблер», ранее предпринимательница Ольга Слуцкер рассказал, что Валентин Юдашкин борется с онкологией. По ее словам, кутюрье за 20 дней перенес четыре операции, а на праздновании своего 52-летия был с трудом узнаваем.

Юдашкин стал гостем «Модного приговора» и поклонники обратили внимание, что тот очень сильно похудел.

«Его совсем не узнать!», «Боже, как он похудел», — цитирует издание пользователей соцсетей.

Интернет-пользователи также пожелали модельеру не сдаваться в борьбе с раком.

«Здоровья Валентину!» — написали они.

С раком кутюрье сражается уже пятый год. Сейчас заболевание вошло в стадию стойкой ремиссии, отмечает издание.