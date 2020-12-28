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Москва

«Сногсшибательная красотка»: Кошкина показала грудь 

Елена Прошина 1 час назад
Кошкина показала откровенную фотографию в кровати
Фото: yana_koshkina_official
Актриса Яна Кошкина опубликовала в Instagram фотографию, на которой сидит в нижнем белье на кровати. Поклонники отметили, что девушка потрясающе выглядит.
«К новогоднему волшебству готова», — подписала снимок Кошкина.
В комментариях к записи подписчики актрисы заявили, что новый образ ей очень идет, назвав Кошкину красавицей.
«Вы сногсшибательная красотка, Яна», — отметил igorstepanov3803.
«Вот она — настоящая красота!» — уверен dominokinovinoi.
А пользователь с ником loreblade обратил внимание на то, что Кошкина опубликовала кадр со съемок сериала «Домашний арест».
«Всегда поражала разница между Вами в сторис, интервью и такими героинями… Я понимаю, в этом и суть — сыграть, чтобы поверили, но все же. Такой контраст», — подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее Кошкина оказалась в центре скандала после того, как распространилась информация о ее романе с комиком Гариком Мартиросяном.
В свою очередь жена артиста Жанна Левина-Мартиросян жестко высмеяла представителей «желтой прессы», а также развеяла слухи о том, что ее муж подарил Кошкиной квартиру в Москве за 20 миллионов рублей и автомобиль Bentley Continental за 14 миллионов рублей. По словам Левиной, и машина, и жилье записаны на нее.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Мартиросян , Яна Кошкина
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