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Поклонники отметили сходство жён Мартиросяна и Трампа 

News.ru и ещё 1 11 минут назад
Жену Мартиросяна сравнили с Меланией Трамп
Фото: Instagram
Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян часто экспериментирует с внешностью и фоторедакторами, а результатами делится со своими подписчиками. В некоторых образах Левина очень похожа на первую леди США Меланию Трамп, заметили подписчики.
Супруга комика поделилась снимком, очевидно, обработанном в фоторедакторе. На нём у Левиной-Мартиросян серебристые длинные волосы и творческий макияж.

Припорошило снежком, ну, или просто поседела, — пошутила женщина.

Поклонники отметили, что женщине идёт такой образ, а некоторые указали на растущее сходство россиянки с супругой американского президента Дональда Трампа.
Недавно соцсети всколыхнули слухи о романе Мартиросяна с актрисой Яной Кошкиной. Супруга комика полностью опровергла данные о неверности шоумена и отметила, что она тоже является не последним человеком в мире звёзд. Светскую львицу очень возмутил тот факт, что «под раздачу», как правило, попадают только известные мужчины. Она также добавила, что тоже хотела бы стать героиней жёлтой прессы и прочесть о своём романе с Кошкиной, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Мартиросян , Яна Кошкина , Дональд Трамп , Краснодарский Край , Сочи
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