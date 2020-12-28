Жену Мартиросяна сравнили с Меланией Трамп

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Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян часто экспериментирует с внешностью и фоторедакторами, а результатами делится со своими подписчиками. В некоторых образах Левина очень похожа на первую леди США Меланию Трамп, заметили подписчики.

Супруга комика поделилась снимком, очевидно, обработанном в фоторедакторе. На нём у Левиной-Мартиросян серебристые длинные волосы и творческий макияж.

Припорошило снежком, ну, или просто поседела, — пошутила женщина.