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Москва

Подольскую и Преснякова раскритиковали из-за поста в инстаграме 

Ирина Лебедева 32 минуты назад
Подольскую и Преснякова раскритиковали в сети
Фото: Instagram
Музыкант Владимир Пресняков и певица Наталья Подольская похвастались покупкой «квартиры мечты», которая якобы потребовалась после рождения второго ребенка.
Наталья в инстаграме опубликовала восторженный пост, описав все достоинства нового жилья.
Закрытый двор, причем двор без машин, рядом природный заповедник и речка, элитный ЖК, пятиметровые потолки.
И тут же фотография — счастливые хозяева прыгают от радости в новом жилище.
Фолловеры отказались радоваться вместе со звездами.
Редкие комментарии с поздравлениями утонули под шквалом обвинений в спекуляции на рекламных постах.
Да, текст, написанный Подольской, почти все сочли рекламным.
Звездную чету упрекнули в лукавстве, напомнив о том, что у них есть прекрасный большой загородный дом (как минимум).
А также не преминули спросить, откуда такие доходы в пандемию, коль скоро все артисты плачутся, жалуясь на безденежье.

«Наталья! Очень приятно на вас смотреть и читать, но так хочется от вас побольше личных постов. Так много рекламы на странице. Такое чувство что вы ведёте ее только для рекламы», «Я конечно поздравляю, но вот парадокс, плачут работы нет, денег нет, но на новое жильё есть».

Как ранее сообщал «Рамблер», 2 октября 2020 года Наталья Подольская стала мамой во второй раз.
Она родила еще одного сына от Владимира Преснякова. Теперь пара воспитывает двоих совместных сыновей.
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Шоу-бизнес , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
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