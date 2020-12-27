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Москва

Басков раскрыл, с кем хочет быть похоронен Киркоров 

Ura.Ru 43 минуты назад
Басков раскрыл, с кем хочет быть похоронен Киркоров
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров предложил своему коллеге Николаю Баскову быть похороненным рядом. Об этом музыкант рассказал в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».

«Знаешь, что я подумал, а давай попросим, чтобы нас вместе похоронили. Чтобы наши фанаты ходили недалеко», — процитировал Киркорова Басков. Также певец призвал коллегу к ответственности. Он сказал, что похоронит Баскова, если тот умрет раньше и предложил ему сделать тоже самое в случае его более скорой смерти.

Ранее в честь дня рождения дочь Киркорова Алла-Виктория получила в подарок от отца браслет стоимостью 1,5 млн рублей. Поклонники раскритиковали певца. Они заявили, что ей нужны не дорогие подарки, а мать, передает «Царьград». Актриса Алена Кравец рассказала, что артист планирует жениться на биологической матери своих детей в ближайшее время.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Алена Кравец , Царьград ТВ
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