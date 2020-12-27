Басков раскрыл, с кем хочет быть похоронен Киркоров 

«Знаешь, что я подумал, а давай попросим, чтобы нас вместе похоронили. Чтобы наши фанаты ходили недалеко», — процитировал Киркорова Басков. Также певец призвал коллегу к ответственности. Он сказал, что похоронит Баскова, если тот умрет раньше и предложил ему сделать тоже самое в случае его более скорой смерти.