Басков раскрыл, с кем хочет быть похоронен Киркоров 

Певец Филипп Киркоров предложил своему коллеге Николаю Баскову быть похороненным рядом. Об этом музыкант рассказал в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».
«Знаешь, что я подумал, а давай попросим, чтобы нас вместе похоронили. Чтобы наши фанаты ходили недалеко», — процитировал Киркорова Басков. Также певец призвал коллегу к ответственности. Он сказал, что похоронит Баскова, если тот умрет раньше и предложил ему сделать тоже самое в случае его более скорой смерти.
Ранее в честь дня рождения дочь Киркорова Алла-Виктория получила в подарок от отца браслет стоимостью 1,5 млн рублей. Поклонники раскритиковали певца. Они заявили, что ей нужны не дорогие подарки, а мать, передает «Царьград». Актриса Алена Кравец рассказала, что артист планирует жениться на биологической матери своих детей в ближайшее время.