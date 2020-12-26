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Скончался барабанщик Roxette Пелль Алсинг 

Медиа ЯМА 21 минуту назад
Барабанщик шведской группы Roxette Пелль Алсинг скончался в возрасте 60 лет, сообщается на странице музыкального коллектива в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roxette (@realroxette) Причины смерти Алсинга не называются. В публикации отмечается, что он был не только удивительным и изобретательным барабанщиком, который помогал создавать звук Roxette с самого первого дня, но и […]
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