Скончался барабанщик Roxette Пелль Алсинг 

Барабанщик шведской группы Roxette Пелль Алсинг скончался в возрасте 60 лет, сообщается на странице музыкального коллектива в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roxette (@realroxette) Причины смерти Алсинга не называются. В публикации отмечается, что он был не только удивительным и изобретательным барабанщиком, который помогал создавать звук Roxette с самого первого дня, но и […]