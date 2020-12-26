Директор театра рассказала о состоянии Муравьевой 

СМИ писали о том, что звезде фильма «Москва слезам не верит» потребовалась госпитализация, однако позднее стало известно, что актриса лечилась в домашних условиях — у нее была нетяжелая форма коронавирусной инфекции.

Тем не менее, поклонники были сильно обеспокоены.

И вот появились хорошие новости. Тамара Михайлова , директор Малого театра, где выступает Муравьева, сказала, что актриса поправляется, у нее отрицательный тест на ковид.

«У нее все хорошо, она прекрасно себя чувствует, восстанавливается», — сказала Михайлова журналистам ТАСС.

Как ранее писал «Рамблер», Ирина Муравьева — советская и российская актриса театра и кино.

Наибольшую известность ей принесла роль Людмилы в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». За нее Муравьева была удостоена госпремии СССР.

Потом актриса сыграла в картине «Карнавал» Татьяны Лиозновой провинциалку Нину Соломатину.