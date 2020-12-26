Директор театра рассказала о состоянии Муравьевой 

В начале декабря стало известно, что народная артистка России Ирина Муравьева заболела коронавирусом.
СМИ писали о том, что звезде фильма «Москва слезам не верит» потребовалась госпитализация, однако позднее стало известно, что актриса лечилась в домашних условиях — у нее была нетяжелая форма коронавирусной инфекции.
Тем не менее, поклонники были сильно обеспокоены.
И вот появились хорошие новости. Тамара Михайлова, директор Малого театра, где выступает Муравьева, сказала, что актриса поправляется, у нее отрицательный тест на ковид.
«У нее все хорошо, она прекрасно себя чувствует, восстанавливается», — сказала Михайлова журналистам ТАСС.
Как ранее писал «Рамблер», Ирина Муравьева — советская и российская актриса театра и кино.
Наибольшую известность ей принесла роль Людмилы в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». За нее Муравьева была удостоена госпремии СССР.
Потом актриса сыграла в картине «Карнавал» Татьяны Лиозновой провинциалку Нину Соломатину.