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Москва

Директор театра рассказала о состоянии Муравьевой 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Директор театра рассказала о состоянии Муравьевой
Фото: РИА Новости
В начале декабря стало известно, что народная артистка России Ирина Муравьева заболела коронавирусом.
СМИ писали о том, что звезде фильма «Москва слезам не верит» потребовалась госпитализация, однако позднее стало известно, что актриса лечилась в домашних условиях — у нее была нетяжелая форма коронавирусной инфекции.
Тем не менее, поклонники были сильно обеспокоены.
И вот появились хорошие новости. Тамара Михайлова, директор Малого театра, где выступает Муравьева, сказала, что актриса поправляется, у нее отрицательный тест на ковид.

«У нее все хорошо, она прекрасно себя чувствует, восстанавливается», — сказала Михайлова журналистам ТАСС.

Как ранее писал «Рамблер», Ирина Муравьева — советская и российская актриса театра и кино.
Наибольшую известность ей принесла роль Людмилы в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». За нее Муравьева была удостоена госпремии СССР.
Потом актриса сыграла в картине «Карнавал» Татьяны Лиозновой провинциалку Нину Соломатину.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тамара Михайлова , Владимир Меньшов , Ирина Муравьева , ИТАР-ТАСС
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