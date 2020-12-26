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Москва

В сети обсуждают молодого спутника Успенской 

Ирина Лебедева 1 час назад
В сети обсуждают молодого спутника Успенской
Фото: Instagram
Любовь Успенская выложила в инстаграме фотографию, где она запечатлена в объятиях молодого мужчины.
Королева шансона прильнула к плечу 32-летнего певца и актера Алексея Воробьева.
Воробьев — бывший бойфренд Виктории Дайнеко. Сейчас он постоянно живет в США, а в Россию приехал на съемки.

«Очень часто стали встречаться на съемках. Может, эти встречи не случайны? Уходим в Новый год с прекрасными надеждами на лучшее», — игриво подписала снимок Любовь Залмановна.

Фолловеры разделись на два лагеря. Одни напомнили Успенской о разнице в возрасте и сообщили, что кавалер женат.

«Он вам в сыновья годится», «Люба, он женился недавно. Так что не нужен тебе».

Другие считают, что критика — от зависти, и уверены, что певица вполне может вести себя так, как захочет.

«Вы считаете, что женщина в ее возрасте не имеет право на личную жизнь. Только мужчинам можно влюбляться в молодых», «Каждая бы с Воробьевым постояла. И хватит уже этих предрассудков про возраст».

Как ранее сообщал «Рамблер», певицу Любовь Успенскую затравили в Instagram после поздравления официального представителя МИД России Марии Захаровой с днем рождения.
Успенская назвала Захарову «прекрасным человеком», «который приходит на помощь без каких-либо просьб».
Певица отметила, что судьба подарила ей Марию Захарову в тот момент, когда она была «опустошена и обессилена».
Подписчики артистки, однако, не прониклись искренностью певицы.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Мария Захарова , Любовь Успенская , Виктория Дайнеко , Алексей Воробьев , МИД
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