В сети обсуждают молодого спутника Успенской 

Любовь Успенская выложила в инстаграме фотографию, где она запечатлена в объятиях молодого мужчины.

Королева шансона прильнула к плечу 32-летнего певца и актера Алексея Воробьева

«Очень часто стали встречаться на съемках. Может, эти встречи не случайны? Уходим в Новый год с прекрасными надеждами на лучшее», — игриво подписала снимок Любовь Залмановна.

Фолловеры разделись на два лагеря. Одни напомнили Успенской о разнице в возрасте и сообщили, что кавалер женат.

«Он вам в сыновья годится», «Люба, он женился недавно. Так что не нужен тебе».

Другие считают, что критика — от зависти, и уверены, что певица вполне может вести себя так, как захочет.

«Вы считаете, что женщина в ее возрасте не имеет право на личную жизнь. Только мужчинам можно влюбляться в молодых», «Каждая бы с Воробьевым постояла. И хватит уже этих предрассудков про возраст».

Успенская назвала Захарову «прекрасным человеком», «который приходит на помощь без каких-либо просьб».

Певица отметила, что судьба подарила ей Марию Захарову в тот момент, когда она была «опустошена и обессилена».