Монеточка объявила о переменах в личной жизни 

Певица Елизавета Гырдымова, известная публике под псевдонимом Лиза Монеточка, вышла замуж.
Об этом она объявила в своем инстаграме — ни красивых фотографий с демонстрацией дизайнерских нарядов и изысканных яств, ни помпезных видеороликов.
Снимок — рука в руке, на пальцах — обручальные кольца. На кольцах — надпись «Любовь слепа».
И подпись в 4 слова: «Сегодня я вышла замуж».
Ни имени мужа, ни его лица… Однако и СМИ и поклонники певицы уверены, что супругом 22-летней Лизы стал продюсер Виктор Исаев — именно с ним Монеточка живет в коттедже в сочинских горах.
Фолловеры вспомнили, что в прошлом году Монеточка было собралась выйти замуж за блогера Егора Лоскутова. Торжество было отменено буквально в последний момент.
Как ранее писал «Рамблер», 2 октября 22-летняя Лиза Гырдымова, известная как певица Монеточка, стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, где поделилась подробностями личной жизни и творческих планов.
Компанию на шоу ей составил продюсер Виктор Исаев, который, как оказалось, не только работает с Лизой над ее музыкальным материалом, но и встречается с певицей.