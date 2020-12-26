Панин показал, в каких условиях живет в Испании 

Скандальный в прошлом актер время от времени выкладывает фото-и видеоотчеты о своих буднях в солнечной стране.

Свой последний ролик он назвал «Один день в Испании» и разместил на YouTube-канале.

У Панина — квартира в многоэтажке. Пол в плитке, белые стены, чистые и ухоженные подъезд и дворик. Просторная кухня с выходом на веранду, большая прихожая. Ничего особенного — но явно все спланировано по уму.

Есть автомобиль — малолитражка. И, чему явно позавидуют зрители, теплый — климат. В Торревьехе сейчас жарко.

Алексей занят решением бытовых проблем — но уже готов, как он озвучил, спасаясь от жары, занырнуть в море. В своем фирменном стиле — без штанов.

Как ранее писал «Рамблер», Актер Алексей Панин объяснил суть ролика, в котором он вместе со своей дочерью якобы ворует апельсины в Испании.

Артист заявил, что видео — постановочное и было призвано проверить «тупоголовость» российских СМИ.