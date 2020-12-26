Киркоров прокомментировал слухи о своей свадьбе 

Недавно светская львица Алена Кравец поделилась с журналистами соображениями о том, что король поп-музыки, очевидно, собрался жениться на матери своих детей.

Такой вывод Кравец сделала, поскольку Филиппа заметили в свадебном салоне известного дизайнера. Не потрудилась девушка даже сложить два и два — даты рождения детей Киркорова.

Между ними значительно меньше девяти месяцев.

Следовательно, у сына и дочери Киркорова разные матери. А многоженство запрещено законом. Алла Виктория рождена 26 ноября 2011 г., Мартин — 29 июня 2012 г.

Тем не менее, журналист «Московского комсомольца» все же задал вопрос певцу о его матримониальных планах. Филипп Бедросович отреагировал резко:

«Я понятия не имею, кто такая Кравец и о чем вообще идет речь. Глупость какая-то очередная!»

Ну а журналисты «МК» считают, что после брака с Аллой Пугачевой Филипп всерьез ни на одну женщину не взглянет.

«Кто, скажите на милость, после главной и единственной женщины всей его жизни — Аллы свет Борисовны — окажется столь убедительным на этом троне? То-то. А на меньшее поп-король никогда не согласится, даже если Алена Кравец сама напялит на себя свадебное платье из салона Аники Керимовой», — отметил обозреватель издания Артур Гаспарян.

Как ранее писал «Рамблер», имена и прочие данные суррогатных матерей своих детей Киркоров держит в секрете. О них до сих пор ничего не известно.

Детей певца уже достаточно долгое время воспитывает близкая подруга поп-короля Наталья Ефремова.