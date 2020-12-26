Васильев признал в Моргенштерне внебрачного сына

Музыкант пришел на шоу «Давай поженимся», Моргенштерн помогал другу выбрать невесту.

И тут ведущая программы Лариса Гузеева сказала, что рэпер удивительно похож на Александра Васильева в молодости — просто как две капли воды.

Моргенштерн (настоящее его имя Алишер Валеев) посмотрел на фотографии и в шутку сказал, что мама, видимо, скрывала от него имя истинного отца. В студии тут же появился историк моды и потребовал предъявить сына.

Александр Васильев признался, что в молодости действительно приезжал в Уфу, где позже родился его предполагаемый «сын». И признался, что того назвали Моргенштерном, потому что «зачали на рассвете».