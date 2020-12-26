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Москва

Телеведущий Александр Васильев признал в Моргенштерне внебрачного сына 

runews24.ru 2 часа назад
Васильев признал в Моргенштерне внебрачного сына
Фото: «Давай поженимся»
Музыкант пришел на шоу «Давай поженимся», Моргенштерн помогал другу выбрать невесту.
И тут ведущая программы Лариса Гузеева сказала, что рэпер удивительно похож на Александра Васильева в молодости — просто как две капли воды.
Моргенштерн (настоящее его имя Алишер Валеев) посмотрел на фотографии и в шутку сказал, что мама, видимо, скрывала от него имя истинного отца. В студии тут же появился историк моды и потребовал предъявить сына.
Александр Васильев признался, что в молодости действительно приезжал в Уфу, где позже родился его предполагаемый «сын». И признался, что того назвали Моргенштерном, потому что «зачали на рассвете».
Роза Сябитова даже пригласила эксперта, он должен был рассказать о результатах якобы сделанного на возможное родство теста ДНК. Но в итоге «тайну» так и не раскрыли.
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Шоу-бизнес , Александр Васильев , Роза Сябитова , Лариса Гузеева , Башкортостан , Уфа
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