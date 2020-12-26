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Звезда «Универа» рассказал о романе с Кристиной Асмус 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Звезда «Универа» рассказал о романе с Асмус
Фото: Instagram
Актер сериала «Универ» Алексей Гаврилов рассказал о своем давнем романе с артисткой. Это было почти десять лет назад, когда они оба были свободны.
Молодые люди познакомились на съемочной площадке, так как павильоны сериалов, в которых они снимались, стояли рядом. У них быстро завязались отношения, но влюбленные их тщательно скрывали.

— У нас был служебный роман. Я был Гошей из «Универа», она — Варей из «Интернов». И долгое время никто про это не знал, мы не показывали, что у нас есть чувства друг к другу. Это были свидания после съемок, а на съемках мы делали вид, будто ничего и нет, — признался Гаврилов на YouTube-шоу «Лучше правду».

Но через полгода роман закончился без ссор и обид, просто актеры тогда выбрали карьеру. Также СМИ узнали об их отношениях, а они оба не хотели публичности.
Примечательно, что артисты практически одновременно создали семьи, а потом развелись. Из-за этого сейчас некоторые подозревают их в новой связи, но это не так, заверил Гаврилов.
Кроме того, он рассказал, что Асмус слишком увлечена профессией, и он даже иногда не понимал, где она настоящая, а где ее персонаж.
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Шоу-бизнес , Алексей Гаврилов , Кристина Асмус
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