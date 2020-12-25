«Есть планы улететь»: Асмус о праздновании Нового года

Актриса Кристина Асмус рассказала о своих планах относительно празднования предстоящего Нового года. Своими мыслями кинозвезда поделилась на странице в соцсети Instagram.

По ее словам, она уже очень ждет, когда наступит следующий, 2021 год. При этом четких планов на празднование Нового года у нее нет.

— Даже близко не представляю, что буду делать в новогоднюю ночь и где я буду. Даже — в какой стране. Есть планы улететь, даже есть билеты, но пока вообще ничего не знаю, — отметила Асмус.

Она пояснила, что в праздничную ночь точно будет рядом с близкими. Кроме того, она поинтересовалась у своих поклонников, как они планируют праздновать Новый год.

Подписчики поделились своими вариантами и планами на предстоящий праздник.