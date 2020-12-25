Прилучный прокомментировал избиение в Калининграде 

Как сообщал «Рамблер», ранее калининградская полиция возбудила уголовное дело из-за избиения Павла Прилучного. Владельца калининградского ночного клуба «Завод»

Владимира Семенова обвинили в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

В свою очередь Семенов дал интервью, в котором объяснил инцидент желанием нетрезвого Прилучного устроить спарринг «как на улице» и тем, что он вынужден был защищаться, нанеся всего один удар.

«Желание человека спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально, искажая факты через желтую прессу, наверное, можно понять», — заявил Прилучный в «сторис».

Он также подчеркнул, что из-за плотного рабочего графика у него нет времени комментировать «подобные вбросы», призвал своих поклонников не доверять всему, что пишут в Сети, и напомнил о том, что сейчас в конфликте разбираются соответствующие органы.