Зверев сделал сына «бомжом» 

Стилист Сергей Зверев тайно выписал своего сына из квартиры на Тверской улице в Москве, заявила «Комсомольской правде» адвокат Майя Сандлер. Зверев-младший случайно узнал, что стал бомжом в МФЦ.

Наследнику звезды сообщили, что штамп о его регистрации в столице не действителен. Полгода Зверев-младший даже не подозревал, что является бомжом. За юридической помощью он обратился к юристу Майе Сандлер. По ее словам, стилист сделал все, чтобы его сын как можно позже узнал о лишении московской прописки: для уведомлений указал свой домашний адрес, поэтому сообщения из суда Зверев-младший не получал.

«Отец знал, где живет Сережа, мог его предупредить», — отметила адвокат.

Она подчеркнула, что в сложившейся ситуации сделать уже ничего нельзя. В результате стилист, разорвав отношения с приемным сыном, оставил его без жилья. В том числе и от государства, поскольку усыновленные воспитанники детдомов на социальную квартиру претендовать уже не могут, резюмировала юрист.

Сергею Звереву-младшему 27 лет. Он живет с женой в Коломне. Недавно пара отметила три года со дня свадьбы. Годовщину совместной жизни супруги отметили в храме блаженной Матроны Московской в Тульской области. По словам жены Зверева-младшего, у них дома есть икона православной святой, которая творит «чудеса» в их жизни. Например, в период пандемии сын звезды шоу-бизнеса перестал трудиться разнорабочим и устроился системным администратором.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стилист рассказал Андрею Малахову об обстоятельствах усыновления ребёнка 23 года назад. По словам «короля гламура», после концерта в Иркутске он посетил местный детский дом, где в углу помещения увидел маленького мальчика по имени Серёжа «с куском хлеба и большой кружкой в руках». Артист старался найти ребенку приёмных родителей, но, учитывая, что мальчик оказался болезненным, его никто не хотел усыновлять. В результате стилист оформил опеку на себя. Считается, что отношения отца и сына испортились после того, как стилист не одобрил выбор молодого человека для женитьбы. Сергей Зверев-младший объявлял о намерении отсудить у звездного отца часть столичной квартиры, однако впоследствии от своих планов отказался.