Звезды в долгах: кто из знаменитостей попал в «черный список» налоговой 

Многие знаменитости в 2020 году не заплатили налоги за квартиры, дома, участки и машины. Кто из звезд попал в должники, разбиралась «Комсомольская правда».
По данным издания, крупные долги по налогу на имущество накопила балерина Анастасия Волочкова. Артистка должна налоговым органам 311 тысяч рублей, 27 из них — за недвижимость в Астрахани, 54 тысячи за квартиру в Санкт-Петербурге, а за квартиру в Москве — 125 тысяч. Также у Волочковой есть просрочки по налогам за прошлый год.
Не отстают от балерины певец Тимати и скандально известный бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Так, у рэпера три долга на общую сумму 406 тысяч рублей: за квартиру и две машины. А адвокат должен налоговой 552 тысячи рублей, половину из которых составляют пени, набежавшие с 2015 года. Самая большая статья расходов у него — транспортные налоги.
Уже два года не платит налоги на машину и актриса Кристина Асмус, ее долг составляет 102 тысячи рублей. Долги накопил и коллега Асмус, недавно избитый в ночном клубе Павел Прилучный. Налоговики жду от него оплаты 88 тысяч рублей, 71 из которых — ежегодный платеж за дорогой автомобиль. В свою очередь рэпер Джиган, который в этом году едва не развелся, недоплатил государству 184 тысячи рублей.
Налоги на имущество вовремя не заплатили также Ольга Бузова и Кристина Орбакайте. Так, телеведущая задолжала 41 тысячу рублей за московские апартаменты и 2,3 тысячи рублей — за петербургские. А живущая в США певица Кристина Орбакайте должна налоговой 6,5 тысячи рублей за земельный участок в Подмосковье.
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с опухолью головного мозга, с 2015 года накопила просрочек на 68 тысяч. Также в «черный список» попал и бывший муж журналистки Ксении Собчак актер Максим Виторган. Он должен ФНС 35 тысяч рублей за две квартиры в Москве и два автомобиля.
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