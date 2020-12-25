Моргенштерн шокировал Гузееву в студии «Давай поженимся» 

Телеведущая Лариса Гузеева отреагировала на появление рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) в студии шоу «Давай поженимся», сообщает «Дни.ру». По ее словам, она не верила в то, что «год может так погано закончиться».
По данным журналистов, слухи о том, что Моргенштерн может появиться на «Давай поженимся» появились еще в начале месяца. Предполагалось, что рэпер выступит в роли жениха, несмотря на то, что у него уже есть девушка, с которой он давно встречается. Однако надежды увидеть артиста в роли главного героя программы не оправдались. Моргенштерн появился в студии в роли сопровождающего: сватать он пришел музыкального продюсера и своего давнего соратника 21-летнего Артема Готлиба (Славу Марлоу).
В результате жених на удивление ведущим вел себя предельно скромно и вежливо. На его фоне Моргенштерн выглядел очень эпатажно: он эмоционально комментировал сюрпризы и поведение невест, иногда издавая странные звуки. Именно рэпер посоветовал Славе Марлоу остановить свой выбор на 25-летней Марине, которая родилась в Японии. Артист подчеркнул, что молодые люди будут отличной парой, поскольку оба увлекаются японской культурой.
Комментируя выпуск, Лариса Гузеева подчеркнула, что поведение Моргенштерна ее шокировало. По ее словам, она надеялась, что 2020-й еще может ее удивить и не ошиблась.
«Я не верила, что год может так погано закончиться без какого-то прекрасного потрясения для меня. И вот оно случилось», — подчеркнула телеведущая.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», в Сети появились слухи, что Анастасия Заворотнюк, которая предположительно страдает тяжелым онкологическим заболеванием, примет участие в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. СМИ ссылались на неназванную сотрудницу киностудии имени Горького, где снимают популярное ток-шоу. По ее словам, ночью 16 октября персоналу строго-настрого запретили выходить из гримерок и администраторских комнат, а также попросили всех сотрудников выключить мобильные телефоны. Руководство тогда заявило, что на студию приедет актриса, которую «никто не должен видеть». Коллектив решил, что речь шла именно о Заворотнюк.