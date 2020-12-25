Моргенштерн шокировал Гузееву в студии «Давай поженимся» 

Телеведущая Лариса Гузеева отреагировала на появление рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) в студии шоу «Давай поженимся», сообщает «Дни.ру». По ее словам, она не верила в то, что «год может так погано закончиться».

По данным журналистов, слухи о том, что Моргенштерн может появиться на «Давай поженимся» появились еще в начале месяца. Предполагалось, что рэпер выступит в роли жениха, несмотря на то, что у него уже есть девушка, с которой он давно встречается. Однако надежды увидеть артиста в роли главного героя программы не оправдались. Моргенштерн появился в студии в роли сопровождающего: сватать он пришел музыкального продюсера и своего давнего соратника 21-летнего Артема Готлиба (Славу Марлоу).

В результате жених на удивление ведущим вел себя предельно скромно и вежливо. На его фоне Моргенштерн выглядел очень эпатажно: он эмоционально комментировал сюрпризы и поведение невест, иногда издавая странные звуки. Именно рэпер посоветовал Славе Марлоу остановить свой выбор на 25-летней Марине, которая родилась в Японии. Артист подчеркнул, что молодые люди будут отличной парой, поскольку оба увлекаются японской культурой.

Комментируя выпуск, Лариса Гузеева подчеркнула, что поведение Моргенштерна ее шокировало. По ее словам, она надеялась, что 2020-й еще может ее удивить и не ошиблась.

«Я не верила, что год может так погано закончиться без какого-то прекрасного потрясения для меня. И вот оно случилось», — подчеркнула телеведущая.