Прилучный изменил Карпович в караоке с блондинкой 

Актер Павел Прилучный провел время с красивой статной блондинкой в караоке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В июне, как сообщал «Рамблер», Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце , а средства массовой информации сообщили, что он может встречаться с ее коллегой Мирославой Карпович . На днях СМИ сообщили, что актер завел роман с актрисой Зепюр Брутян, Карпович знает об этом, но мирится.

Вчера приятели Прилучного рассказали «Комсомольской правде», что недавно тот «зажег» в караоке со своей однокурсницей — красивой статной блондинкой.

«Девушка весь вечер не слезала с его колен. Понятно, что отношения у них весьма свободные», — сообщили они.

В октябре СМИ сообщили, что Прилучный бросил Карпович и хочет вернуться к Муцениеце. Карпович отказалась комментировать эту информацию, а менеджер Муцениеце сообщил, что Прилучный не докладывал бывшей жене о своих планах и желаниях.