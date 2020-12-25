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Прилучный изменил Карпович в караоке с блондинкой 

Елена Прошина 51 минуту назад
Прилучный изменил Карпович в караоке с блондинкой
Фото: РИА Новости
Актер Павел Прилучный провел время с красивой статной блондинкой в караоке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В июне, как сообщал «Рамблер», Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце, а средства массовой информации сообщили, что он может встречаться с ее коллегой Мирославой Карпович. На днях СМИ сообщили, что актер завел роман с актрисой Зепюр Брутян, Карпович знает об этом, но мирится.
Вчера приятели Прилучного рассказали «Комсомольской правде», что недавно тот «зажег» в караоке со своей однокурсницей — красивой статной блондинкой.

«Девушка весь вечер не слезала с его колен. Понятно, что отношения у них весьма свободные», — сообщили они.

В октябре СМИ сообщили, что Прилучный бросил Карпович и хочет вернуться к Муцениеце. Карпович отказалась комментировать эту информацию, а менеджер Муцениеце сообщил, что Прилучный не докладывал бывшей жене о своих планах и желаниях.
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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