Николай Басков признался в участии в групповом сексе 

Съемки предновогоднего выпуска шоу проходили при участии зрителей, которые могли задать участникам провокационный вопрос. Басков ответил положительно, подчеркнув, что он занимался сексом одновременно с двумя девушками.

«В жизни у меня было много экспериментов. А что? Я мужчина свободный, привлекательный», — добавил певец.

Ранее «Рамблер» писал, что после съемок шоу Басков «проговорился» о семейном положении Королевой. Он опубликовал в Instagram видео с Королевой и Реввой, заявив: «Ну у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка». Сидящая рядом Наташа Королева тут же стукнула его кулаком по голове.