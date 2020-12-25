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Москва

Николай Басков признался в участии в групповом сексе 

Вероника Полынина 1 час назад
Николай Басков признался в участии в групповом сексе
Фото: ТАСС
Народный артист России Николай Басков рассказал об участии в групповом сексе. Это признание он сделал в шоу «Музыкалити», которое выходит на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder.
Съемки предновогоднего выпуска шоу проходили при участии зрителей, которые могли задать участникам провокационный вопрос. Басков ответил положительно, подчеркнув, что он занимался сексом одновременно с двумя девушками.

«В жизни у меня было много экспериментов. А что? Я мужчина свободный, привлекательный», — добавил певец.

В предновогоднем выпуске «Музыкалити» также приняли участие Наташа Королева и Александр Ревва.
Ранее «Рамблер» писал, что после съемок шоу Басков «проговорился» о семейном положении Королевой. Он опубликовал в Instagram видео с Королевой и Реввой, заявив: «Ну у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка». Сидящая рядом Наташа Королева тут же стукнула его кулаком по голове.
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Шоу-бизнес , Николай Басков , Наташа Королева , Александр Ревва
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