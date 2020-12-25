Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде

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Американская светская львица, модель и актриса сняла предпраздничное видео, котором предстала перед своими поклонниками в откровенном наряде. Наследница крупнейшей в мире сети отелей облачилась в красное нижнее белье и шапку Санта-Клауса.

«Санта, я в списке хороших или непослушных детей в этом году?» — подписала публикацию американская селебрити.