Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде

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Москва

Пэрис Хилтон в откровенном белье в стиле Санта-Клауса попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Американская светская львица, модель и актриса сняла предпраздничное видео, котором предстала перед своими поклонниками в откровенном наряде. Наследница крупнейшей в мире сети отелей облачилась в красное нижнее белье и шапку Санта-Клауса.

«Санта, я в списке хороших или непослушных детей в этом году?» — подписала публикацию американская селебрити.

Осенью Пэрис Хилтон в документальном фильме сообщила о том, что в подростковом возрасте получила опыт заключения в одиночной камере во время своего пребывания в школе-интернате в Юте.
Шоу-бизнес , Видео , Пэрис Хилтон
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