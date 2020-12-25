Прилучный ответил на заявление бизнесмена об избиении

«Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приемы. Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы. Я увернулся. Когда он в очередной раз пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришелся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу», — вспомнил Семенов.