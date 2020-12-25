Прилепин предложил Джонни Деппу принять гражданство РФ 

Писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале посоветовал Джонни Деппу стать гражданином РФ, чтобы таким образом укрыться от притеснений. Он заявил, что актер стал жертвой «борьбы против натуралов».
Ранее руководство сервиса Netflix приняло решение удалить все фильмы с участием Деппа без объяснения причин. По мнению писателя, скорее всего это связано с обвинениями в адрес Деппа о домашнем насилии. Об избиениях широкой публике рассказала бывшая жена артиста актриса Эмбер Херд. Он подал на нее в суд за клевету, но выиграть дело не сумел.
«Депп якобы обижал своих подружек, теперь его выбивают из ролей», — прокомментировал ситуацию Прилепин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
По мнению писателя, ситуация, в которую попал Депп, демонстрирует, что в настоящее время идет борьба не «против насилия над женщинами», а «за насилие над человечеством». Он подчеркнул, что до сих пор не известно ни об одном скандале с домашним насилием в однополых парах.
«Не было такого? Потому что это борьба против натуралов», — пояснил Прилепин.
Он посоветовал Деппу принять российское гражданство, поскольку в России ему быстро найдут подругу, которая будет его бить сама.
В процессе расторжения брака Джонни Деппа и Эмбер Хёрд всплыла масса скандальной информации. Например, как сообщал «Рамблер», выяснилось, что актриса изменяла своему мужу с предпринимателем Илоном Маском. Пару видели обнимающимися в лифте жилого комплекса, в котором расположена квартира, принадлежащая Деппу. Позже консьерж дома дал письменные свидетельские показания о том, что с марта 2015 года несколько раз в неделю Маск посещал Хёрд в пентхаусе актера поздно вечером, когда Деппа не было дома.