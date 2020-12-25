Прилепин предложил Джонни Деппу принять гражданство РФ 

Ранее руководство сервиса Netflix приняло решение удалить все фильмы с участием Деппа без объяснения причин. По мнению писателя, скорее всего это связано с обвинениями в адрес Деппа о домашнем насилии. Об избиениях широкой публике рассказала бывшая жена артиста актриса Эмбер Херд. Он подал на нее в суд за клевету, но выиграть дело не сумел.

«Депп якобы обижал своих подружек, теперь его выбивают из ролей», — прокомментировал ситуацию Прилепин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По мнению писателя, ситуация, в которую попал Депп, демонстрирует, что в настоящее время идет борьба не «против насилия над женщинами», а «за насилие над человечеством». Он подчеркнул, что до сих пор не известно ни об одном скандале с домашним насилием в однополых парах.

«Не было такого? Потому что это борьба против натуралов», — пояснил Прилепин.

Он посоветовал Деппу принять российское гражданство, поскольку в России ему быстро найдут подругу, которая будет его бить сама.