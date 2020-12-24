Гостья программы «На самом деле» заявила о ребенке от солиста группы «Корни»

По словам Харитоновой, она встретила Кабанова восемь лет назад, пригласила его в кафе, после чего у них начались «интим и страсть». Отношения закончились, когда она объявила певцу о своей беременности, он бросил трубку и исчез.

Одновременно Харитонова встречалась с Адрианом Сахаровым, именно его она в итоге назвала отцом. Недавно Сахаров нашел переписку жены с Кабановым и заподозрил, что воспитывает неродного ребенка. Он потребовал провести ДНК-экспертизу. Эту идею поддержала и жена Кабанова Розалия: по ее словам, Харитонова требовала у нее два миллиона рублей, угрожая публично рассказать о внебрачном ребенке.

Кабанов заявил, что романа с Харитоновой у него не было, а о беременности ему писали «по сто девочек в день». Проведенная ДНК-экспертиза показала, что вероятность отцовства певца нулевая.