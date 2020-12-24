Гостья программы «На самом деле» заявила о ребенке от солиста группы «Корни»

Гостьей нового выпуска программы «На самом деле» стала Анна Харитонова, заявившая, что она воспитывает ребенка от солиста группы «Корни» Алексея Кабанова. Выпуск опубликован на сайте «Первого канала».
По словам Харитоновой, она встретила Кабанова восемь лет назад, пригласила его в кафе, после чего у них начались «интим и страсть». Отношения закончились, когда она объявила певцу о своей беременности, он бросил трубку и исчез.
Одновременно Харитонова встречалась с Адрианом Сахаровым, именно его она в итоге назвала отцом. Недавно Сахаров нашел переписку жены с Кабановым и заподозрил, что воспитывает неродного ребенка. Он потребовал провести ДНК-экспертизу. Эту идею поддержала и жена Кабанова Розалия: по ее словам, Харитонова требовала у нее два миллиона рублей, угрожая публично рассказать о внебрачном ребенке.
Кабанов заявил, что романа с Харитоновой у него не было, а о беременности ему писали «по сто девочек в день». Проведенная ДНК-экспертиза показала, что вероятность отцовства певца нулевая.
Как писал «Рамблер», ранее внебрачного ребенка пытались приписать другому солисту «Корней» — Александру Бердникову. Пришедшая на одно из телешоу женщина заявила, что хочет получить от певца компенсацию в семь миллионов рублей, квартиру в Москве или автомобиль, так как она растила мальчика одна.