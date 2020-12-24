Жена Гогена решила уйти в монастырь 

Жена шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович намерена уйти в монастырь. Об этом она сама сообщила «Собеседнику»

Пенсионерка рассказала, что во время празднования дня рождения мужа ее дочь Полина, которая сидела рядом, стала наливать ей алкогольные напитки. Терешкович не заметила, как опьянела, и ничего не помнит, в том числе того, как танцевала голой на столе.

«Гоген показывал мне фотографии, но я даже не хочу на них смотреть. И с Полиной разговаривать больше не хочу. Такого поступка я от нее не ожидала», — заявила она.

Терешкович выразила сожаление в связи с тем, что все получилось так, как получилось. Она рассказала, что каждый день ходит в храмы в попытке с помощью религии преодолеть свою зависимость от алкоголя. Пенсионерка сообщила, что на днях в ходе исповеди объявила священнику о намерении уйти в монастырь. Она назвала путь туда сложным, а это решение — самым правильным в ее ситуации.