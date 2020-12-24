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Москва

«Попробовал безвкусные эклеры»: Галустян рассказал, как переболел COVID-19 

Елена Прошина 20 минут назад
Галустян рассказал, как переболел COVID-19
Фото: РИА Новости
Комик Михаил Галустян поделился с подписчиками в Instagram ощущениями, которые он испытал из-за коронавируса.
По словам юмориста, в ноябре он впервые в жизни «попробовал безвкусные эклеры и котлеты».

«Скажу честно, было не очень. Запахов домашнего уюта я тоже не чувствовал. (…) Заболел я достаточно на длительное время и не могу назвать тот период приятным. Самочувствие было отвратительное, и оказалось, что у меня поражено около 20% легких», — рассказал Галустян.

Он отметил, что очень хотел бы, чтобы никто не сталкивался с трудностями, которые «тащит за собой ковид».
«Рамблер» писал, что ранее резидент Comedy Club Сергей Светлаков был госпитализирован в больницу с коронавирусной пневмонией. Юморист жаловался на самочувствие и опубликовал в соцсетях видео, на котором по шахте едет вагончик, мрачные картинки все время сменяют друг друга и сложно понять, где верх, а где низ.

«Во время COVID в голове», — пояснил он.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Галустян , Сергей Светлаков
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