Галустян рассказал, как переболел COVID-19

«Скажу честно, было не очень. Запахов домашнего уюта я тоже не чувствовал. (…) Заболел я достаточно на длительное время и не могу назвать тот период приятным. Самочувствие было отвратительное, и оказалось, что у меня поражено около 20% легких», — рассказал Галустян.