Боня объяснила закрытие «Дома 2» 

Падение рейтингов могло стать причиной закрытия «Дома 2». Об этом телезвезда Виктория Боня заявила «Национальной службе новостей».
«Дом 2», как сообщал «Рамблер», демонстрируется на ТНТ с 2004 года. На прошлой неделе телеканал объявил о его закрытии. Генеральный директор шоу Александр Расторгуев заявил, что оно не закроется, а перестанет выходить на ТНТ. Ведущий передачи Влад Кадони сообщил, что «Дом 2» заживет новой жизнью в 2021-м.
На днях глава компании «Газпром-медиа» Александр Жаров объяснил закрытие телепроекта дороговизной его производства, несмотря на успешность.
Вчера Боня, бывшая участница «Дома 2», рассказала, что слышала о падении рейтингов шоу, и высказала мнение, что это стало первой причиной его закрытия. Она усомнилась, что разногласия между продакшеном и ТНТ могли стать причиной закрытия передачи.
«Когда рейтинги были высокие, никаких ссор не было, все было хорошо. Может быть, на этом канале в этом формате этот проект уже устарел», — добавил телезвезда.