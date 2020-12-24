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Орбакайте намекнула на развод 

Елена Прошина 30 минут назад
Орбакайте намекнула на развод
Фото: РИА Новости
Кристина Орбакайте заявила, что новогоднюю ночь хотела бы провести с матерью Аллой Пугачевой, сообщает «Собеседник». При этом сама певица от слухов о возможном разводе с предпринимателем Михаилом Земцовым открещивается.
Орбакайте призналась, что очень ждет Новый год, потому что надеется собраться семьей за большим праздничным столом. По ее словам, это один из немногих поводов увидеть разом всех близких людей. Певица не верит, что на праздник смогут попасть все члены семьи, но большая часть, по ее словам, «обязательно соберется».
Оценивая прошедший год, Орбакайте заметила, что в пандемии оказалось много плюсов. Главный — это возможность побыть с родными, поскольку почти все концерты и выступления были отменены. Сыновей увидеть долгое время не удавалось из-за их разъездов по миру, а с мужем и дочкой артистке удалось провести много времени вместе.

«Сейчас мне очень непросто возвращаться в профессию. Все время думаю: «Как же так? Как они там без меня?» — призналась Орбакайте.

Грядущий новый год певица намерена встретить вместе со своей матерью. При этом она подчеркнула, что это не повод для слухов о разводе с мужем. Земцов, как член семьи, будет обязательно присутствовать за праздничным столом, который по традиции примадонна накрывает самостоятельно. Орбакайте подчеркнула, что мать обязательно запечет гуся или утку, сделает салаты оливье и селедку под шубой.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Кристина Асмус заявила, что это она подала на развод с мужем юмористом Гариком Харламовым. По ее словам, она «устала, ушла от мужа и счастлива».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Орбакайте , Михаил Земцов , Кристина Асмус , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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