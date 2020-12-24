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Москва

Сына Легкоступовой обвинили в вооруженном ограблении 

Елена Прошина 1 час назад
Сына Легкоступовой обвинили в вооруженном ограблении
Фото: РИА Новости
Вдовец Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что сын певицы Матвей причастен к вооруженному ограблению на острове Тенерифе. По его словам, поэтому артистка быстро продала дом на Канарах и уехала в Россию.
Фирсов подчеркнул, что о связях Матвея с криминалом ему рассказала дочь Легкоступовой Анетта Бриль. Она поведала, ему что мать продала дом на Тенерифе, который стоит 350 тысяч долларов, ниже рыночной стоимости, потому что брат оказался участником вооруженного ограбления.

«Ей пришлось буквально бежать с острова», — пояснил яхтсмен.

Он также объяснил, зачем ему нужно наследство Легкоступовой. Ранее Фирсов заявил о намерении поучаствовать в дележе состояния певицы, а также получить авторские права на ее песни. Яхтсмен в студии ток-шоу заявил, что деньги ему не нужны. Он якобы заботится о будущем Матвея, которого сестра готова "пустить по миру".

«Мне ничего не надо», — подчеркнул вдовец.

Ранее, как сообщал «Рамблер», певица Наталья Штурм на своей странице в Instagram показала, как отдыхает Юрий Фирсов после смерти супруги. Снимок был опубликован 18 ноября. На фото Фирсов изображен в ночном клубе в обнимку с двумя молодыми девушек, и при этом он широко улыбается. В подписи к фотографии Штурм напомнила, что в день смерти Валентины Легкоступовой Фирсов изображал горе по команде телевизионщиков. Однако скорбь его оказалась совсем недолгой. На снимке, по словам певицы, «вдовец с удовольствием лапает за задницы двух девиц».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Наталья Штурм , Юрий Фирсов
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