Сына Легкоступовой обвинили в вооруженном ограблении 

Фирсов подчеркнул, что о связях Матвея с криминалом ему рассказала дочь Легкоступовой Анетта Бриль . Она поведала, ему что мать продала дом на Тенерифе, который стоит 350 тысяч долларов, ниже рыночной стоимости, потому что брат оказался участником вооруженного ограбления.

«Ей пришлось буквально бежать с острова», — пояснил яхтсмен.

Он также объяснил, зачем ему нужно наследство Легкоступовой. Ранее Фирсов заявил о намерении поучаствовать в дележе состояния певицы, а также получить авторские права на ее песни. Яхтсмен в студии ток-шоу заявил, что деньги ему не нужны. Он якобы заботится о будущем Матвея, которого сестра готова "пустить по миру".

«Мне ничего не надо», — подчеркнул вдовец.